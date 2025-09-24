Overzichtspagina WK Lanaken 2025

De traditionele afsluiter van het buitenseizoen vindt dit weekend weer plaats: de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden op Domein Zangersheide in Lanaken. Met naast de kampioenschappen ook de ‘Sires of the World’-rubriek, het Belgisch Kampioenschap springen, de Z-veiling en Z-hengstenkeuring. Mis niets met Horses.

WK voor berichtgeving het springpaarden jonge over Alle Handige links & Startlijsten Uitslagen

Livestream

Hengstenkeuring Z

informatie Meer