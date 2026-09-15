Overzichtspagina WK Lanaken 2026

Rick Helmink
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Lanaken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De traditionele afsluiter van het buitenseizoen vindt deze week (16-20 september) weer plaats: de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden op Domein Zangersheide in Lanaken. Met naast de kampioenschappen ook de ‘Sires of the World’-rubriek, het Belgisch Kampioenschap springen, de Z-veiling en Z-hengstenkeuring. Mis niets met Horses.


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