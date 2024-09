Podcast De Week van Horses: WK jonge springpaarden Lanaken

Het WK Jonge Springpaarden in Lanaken leverde weer mooie kampioenen op, met voor Nederland het kampioenspaard bij de vijfjarigen én in diezelfde rubriek de bronzen medaille voor een Nederlandse amazone. Esther Berendsen en Jacquelien van Tartwijk waren in Lanaken dit weekend en vertellen alles over het kampioenschap, wat er opviel, hoe de oudere hengsten het deden en wat er nog meer te doen was.

Ook in deze aflevering: de uitslag van de podcastpoll van vorige keer: Moet het EK Dressuur 2025 naar Ermelo? Ja, zeiden jullie, maar daar zit wel een maar aan… Natuurlijk hoor je ook wat er deze week gebeurde in de paardenwereld én praten we je bij over de agenda van komend weekend. Presentatie: Mirjam Hommes

De Week Van Horses – Aflevering 27, 2024:

00:45 WK Lanaken, Belgisch Kampioenschap, Sires of the World en Z Keuring met Esther Berendsen en Jacquelien van Tartwijk

23:15 Horses Headlines – Wat is het nieuws uit de paardenwereld?

25:25 Wat staat er op de paardensportagenda?

26:00 Podcastpoll: Moet het EK Dressur 2025 naar Ermelo?

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

