Renée de Weert over WK-brons: ‘Ik ben sprakeloos’

In de finale van het WK voor zevenjarigen kwamen elf combinaties terug voor de barrage. Amazone Renée de Weert reed als derde binnen en finishte foutloos in 38.55 seconden. Dat resultaat werd daarna nog twee keer verbeterd. Dat betekende brons voor de stalamazone van Stal van den Broek, waar de merrie Labantrix (Eldorado van de Zeshoek x Abantos) ook gefokt werd.

De Weert is na afloop tot tranen geroerd. “Wauw. Sprakeloos. Ik had hier op gehoopt, ervan gedroomd. Ik moest al als derde in de barrage. Ik heb mijn eigen plan gepakt en dat pakte gelukkig goed uit. Dit heeft Labantrix verdiend. Ik ben altijd al zo gek van haar geweest. Ik heb haar als vier- en vijfjarige gereden. Daarna heeft Monique van den Broek haar een jaar gereden en sinds begin dit jaar rijd ik haar weer.”

Renée de Weert met Labantrix wint brons bij de zevenjarige paarden. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl

Derde in Exloo

“In Exloo waren we ook al derde bij de KWPN Jonge Paarden kampioenschappen. Ze is heel gretig en atletisch daarbij ook super voorzichtig”, vertelt De Weert. Dit is het eerste grote succes voor de jonge amazone. Gerben Morsink eindige op de vijfde plaats met de merrie Calida Z (Cornet Obolensky x Carthago), waarmee hij vorig jaar de KNHS-indoortitel in de klasse Z won. In de barrage viel de balk op de laatste hindernis.

Gerben Morsink met Calida Z. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl

Uitslag

Bron: KNHS

