Sascha de Wit de beste in troostfinale bij de 5-jarigen

Voor de paarden die niet geplaatst waren voor de finale van zondag stond er vandaag op het WK voor jonge springpaarden in Lanaken een parcours direct op tijd op het programma. Bij de 5-jarige paarden was het Sascha de Wit met Chic van de Lentakker Z (v.Comme Il Fault) die aan het langste eind trok en bij de 6-jarigen was dat Thierry Goffinet met Kalif de l'Aulne (v.Etoulon VDL) die dat deed. Bij de 7-jarigen was de Brit Joseph Trunkfield met Uriah 4 (v.Uriko) de beste.