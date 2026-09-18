Sires-winnaar Kaiser DMH belooft onder Kim Emmen veel voor de toekomst

De winst in de Sires of the World – de 1,50m. hengsten-Grote Prijs op de Wereldkampioenschappen in Lanaken – gaat voor het tweede jaar op rij naar een hengst onder een Nederlandse amazone. De door Eric Berkhof zelfgefokte Kaiser DMH (Cardento x Concerto II) is onder Kim Emmen de opvolger van For Chacco TN en Marriët Smit-Hoekstra. En deze zege is meer dan een prachtige eer voor één van de mecenassen van de Nederlandse springsport. De elfjarige Kaiser DMH, die dit voorjaar ook al derde werd in de winter-Sires-rubriek in Opglabbeek, liet in Lanaken zien dat hij mogelijk van waarde kan zijn voor de Nederlandse springsport in de niet al te verre toekomst. Voor nu sprong hij overtuigend naar de winst in de met 55 deelnemers gevulde rubriek.
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Kim Pylypeiko, Emmen World: en Egor Podium Sires the Sportfot/Zangersheide
Barrage of Foto: Shchibrik Mykola
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Pypyleiko Tarpania Z Foto: voor Don Mykola Time. en Sportfot/Zangersheide
Pech Money
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Perfect rondje
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Video: Communication Equestrian
de Poker TN Mariposa
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dezelfde Greve Willem – Twee pech voor hindernis! op keer
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haalt einde Winnaar niet openingsproef het
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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