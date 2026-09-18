Sires-winnaar Kaiser DMH belooft onder Kim Emmen veel voor de toekomst

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Kim Pylypeiko, Emmen World: en Egor Podium Sires the Sportfot/Zangersheide

Barrage of Foto: Shchibrik Mykola

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Pypyleiko Tarpania Z Foto: voor Don Mykola Time. en Sportfot/Zangersheide

Pech Money

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Perfect rondje

Holsteiner Time had de Verbandshengst nullers zijn Money Kaiser Bij Egor (v. Kaiser Crack Shchibrik DMH nodig zoals HV seconden onder toptalent. de met seconden. Kim twee De uiteindelijk 40,94 voor 42,43 ook voegde ook Cornet Emmen Obolensky) en – net DMH zette neer zich nulronde. voormalig een een in nog Bundeskampioen perfect rondje

Video: Communication Equestrian

de Poker TN Mariposa

niet werd TN. het TN van basisparcours en Poker wel Chacco tiende. stal, snelste Nijhof vorm For tot in Team heeft vervanging Sires-winnaar de in op heeft de behoorde Smit-Hoekstra Marriët vierfouters gekregen van de uiteindelijk Hij meer Mariposa maar

dezelfde Greve Willem – Twee pech voor hindernis! op keer

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haalt einde Winnaar niet openingsproef het

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Uitslag

Horses.nl Bron: