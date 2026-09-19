Startlijsten finales WK jonge springpaarden gepubliceerd

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Startlijsten finales WK jonge springpaarden gepubliceerd featured image
De prijzentafel in Lanaken. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

De startlijsten voor de finales op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken zijn gepubliceerd. 38 vijfjarigen, 42 zesjarigen en 41 zevenjarigen verschijnen morgen in de finales. Om 8.30 uur begint de finale voor vijfjarigen (tot ongeveer 10.40 uur), om 12.00 uur de finale voor zesjarigen (tot ongeveer 14.00 uur) en om 15.15 uur de finale voor zevenjarigen.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant