Startlijsten finales WK jonge springpaarden gepubliceerd

De startlijsten voor de finales op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken zijn gepubliceerd. 38 vijfjarigen, 42 zesjarigen en 41 zevenjarigen verschijnen morgen in de finales. Om 8.30 uur begint de finale voor vijfjarigen (tot ongeveer 10.40 uur), om 12.00 uur de finale voor zesjarigen (tot ongeveer 14.00 uur) en om 15.15 uur de finale voor zevenjarigen.
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