Tim Franssens’ Narcos derde in kleine finale vijfjarigen, Ovinio met Moerings tiende bij zesjarigen

Naast de kleine finale voor de zevenjarigen, werden vandaag ook die van de vijf- en zesjarigen verreden. Bij de zesjarigen reed Maxime Thefenne de Balou du Rouet- zoon Narcos, in eigendom van Tim Franssen en gefokt door T. Verbeek, naar de derde plaats. De KWPN-goedgekeurde hengst Ovinio (v. Ipsthar) was onder Bas Moerings met een tiende plaats de beste KWPN’er in de kleine finale bij de vijfjarigen.

Met een minimaal verschil van 0,01 seconden ging de winst bij de zesjarigen naar Marthe Heudens en de BWP-goedgekeurde hengst Super Star van ’t Keikelhof (v. Big Star). Het duo werd op de hielen gezeten door de Brit Harry Bateman, die de merrie Strike a Pose (v. Pankake) naar 54,59 seconden stuurde.

De winnaar van het eerste WK-onderdeel kende gister minder geluk en kwam daardoor vandaag ook aan de start in de kleine finale. Onder Jasmin Seppälä finishte de door Auke de Jong en Petra Strikwerda gefokte Harley VDL-dochter Nindita hierin als zevende.

Meike Zwartjens

Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Meike Zwartjens. Zij reed de thuisgefokte merrie Toberlina Tivoli Z (v. Twister de la Pomme) naar de elfde plaats.

Vijfjarigen

Ook bij de vijfjarigen lag de top niet heel ver uiteen, maar het was de Mylord Carthago-dochter BP Lucky Clover die onder Niamh McEvoy de winst pakte. Ook hier was plaats twee vergeven aan een Brit, ditmaal was het Thomas Pritchard met de merrie Princess SW (v. Eldorado van de Zeshoek). Bas Moerings reed de door zijn vader gefokte Ipsthar-zoon foutloos naar de tiende plaats.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: Horses.nl/ KWPN