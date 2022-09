Van der Vaart en Van Erp naar zilver en brons in WK-finale 5-jarigen

Maar liefst achttien vijfjarigen wisten foutloos te blijven in de eerste finale die werd verreden op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. De tijd van de eerste starter in de barrage, Jarno van Erp met Mindset ES (Aganix du Seigneur x Kannan), leek lange tijd niet te kloppen. Uiteindelijk werd hij toch voorbijgestreefd en wel door landgenoot Olivier van der Vaart met BWP'er Ristretto van de Heffinck (Aldo de Plessis x Cooper vd Heffinck), die op zijn beurt werd geklopt door de Ierse ruiter Gerard O'Neill met Irish Sport Horse BP Goodfellas (Stakkato Gold x OBOS Quality).

Het werd een razendspannende ontknoping zondagochtend in de Ratina Z-ring van Stoeterij Zangersheide. Jarno van Erp, met twee paarden in de finale, wist met beide paarden ook nog eens de barrage te bereiken. Met Mindset ES, de steeds weer imponerende KWPN-hengst van fokker Egbert Schep voor wie het parcours kinderspel lijkt, moest hij als eerste de ring in. De foutloze rit in 42,05 oogde niet eens overdreven snel, maar het duurde dertien starts voordat er één dat resultaat wist te verbeteren.

Ondankbaar vierde

Christian Ahlmann deed uiteraard een serieuze poging om zijn gouden medaille van vorig jaar wederom veilig te stellen. Met Ansingh de Lis (Aganix du Seigneur x Kannan), gefokt door Will Lisman en in de Blom Hengstencompetitie al succesvol onder Bart van der Maat, was hij net niet snel genoeg om zijn Utrechtse ‘broertje’ te verslaan (42,34). Voor hem was uiteindelijk de ondankbare vierde plaats.

Feestje verstoord

Het was uiteindelijk landgenoot Olivier van der Vaart die Mindset ES van zijn troon wist te stoten. In een gewaagde barragerit wist Van der Vaart meer dan een seconde van de tijd af te halen (40,52) met zijn Aldo de Plessis-ruin. Twee Nederlanders op het podium en twee in Utrecht gefokte paarden! De Ierse veelwinner Gerard O’Neill wist dat feestje echter al snel te verstoren. In 40,12 wist hij met Stakkato Gold-zoon Bp Goodfellas, die hij nog maar net onder het zadel heeft, de gouden medaille veilig te stellen voor Ierland. “Greg Broderick reed hem, maar had drie paarden te rijden voor het WK. Toen heb ik gevraagd of ik hem mocht rijden, want ik vond en vind het een geweldig paard”, vertelt de kersverse kampioen.

Moncler op negen

Derde Nederlandse combinatie in de toptien is Thalessa de Jong met haar kwaliteitsvolle merrie Moncler (Carrera VDL x Tangelo van de Zuuthoeve), gefokt door A. A. Landa uit Hoogerheide. Ook De Jong deed een dappere poging, maar een stuurprobleempje weerhield de combinatie van een hele snelle tijd. Met opnieuw een foutloze ronde was er wel een mooie negende plek. Met Don Juan Z (Dominator x Fuego de Prelet) eindigde Jarno van Erp met een balk op de twaalfde plek.

Bekijk de uitslag