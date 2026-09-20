WK 7-jarigen maakt veel goed: Goud voor Elotte Z met Roosje Brouwer, zilver voor Ortane en Tattoo TN 5e

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podium de vlnr Roosje Linden met de Poll, Ahlmann. Mario Nederlandse en fokkers: Brouwer En Het Dirk Tartwijk Everse van Jacquelien Max van de Christian en van Foto: en Mischa

Kortom: Plus gefokte met Oda door door de O’Mylottie x Baaring dertien GPH met de (Colman en/of Laura die Keulen en door Crawford) de Ekberg Numero Sannah Odessa gefokte eigendom. Nederland Nederland Nederlands Calvados) barrage in Charlotte VDL x de combinaties (Cape gefokt Z in RBF Bjurfors Kjaergaard. Hechme Myriam van VDM Lyngvaer zes Uno) Angenent Odyssee in x Coral de Mandy (Carrera zijn gefokte haalden Jonna en met

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rijdt Tattoo Foto: met als bliksem de TN Greve Brouwer naar Tartwijk

Roosje grootste Jacquelien Willem succes van snel

Everse, merrie leven. wil Z Stal en barragerit grootste haar vooral succes Zangersheide-amazone, seconden aanpakken ongelooflijk voormalig bleek reed het de snel in altijd Elotte van Ze Brouwer, vervolgens De te 35,47 die 44-jarige van dankte en onnavolgbare niemand daarvoor Roosje was meedenken. halen. met naar een door

Foto: Roosje Z Elotte Tartwijk Brouwer Jacquelien met van

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Max Jacquelien van met van de Poll Tartwijk Ortane Foto:

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rand Zwarte

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met Jacquelien van Jagger Minotais Patrick Tartwijk Foto: Stühlmeyer

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Uitslag