WK 7-jarigen maakt veel goed: Goud voor Elotte Z met Roosje Brouwer, zilver voor Ortane en Tattoo TN 5e

Rick Helmink
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WK 7-jarigen maakt veel goed: Goud voor Elotte Z met Roosje Brouwer, zilver voor Ortane en Tattoo TN 5e featured image
Roosje Brouwer met Elotte Z Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Nederland stond (qua medailles) nog met lege handen na de finales van de Wereldkampioenschappen voor vijf- en zesjarige springpaarden. Maar de finale voor zevenjarigen – met een enorm hoog niveau en bizar snelle rondes in de barrage – maakte heel veel goed. Roosje Brouwer stuurde Elotte Z (v. Eldorado van de Zeshoek TN) van fokker Stal Everse met een zelfs door Christian Ahlmann bij lange na niet in te halen tijd (35,47 sec.) naar goud. Max van de Poll reed zijn gouden (zesjarigen 2025) merrie Ortane (v. Balou du Rouet) naar zilver en als er een stijlprijs was, had die naar de rondes van Willem Greve en Tattoo TN moeten gaan. Hij werd uiteindelijk 5e. Toch had het Oranjefeest bij de zevenjarigen ook een zwarte rand: de crash van Jagger Minotais in het basisparcours.


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