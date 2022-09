WK Jonge Springpaarden: Bas Moerings en Kivinia tweede in eerste kwalificatie zevenjarigen

Vandaag kwamen maar liefst 190 zevenjarigen springpaarden de grote zandpiste van Lanaken binnen gereden. Hiervan wisten er 43 het twee-fasen parcours over een hoogte van 1.40m foutloos af te leggen. Bas Moerings reed voor Nederland Kivinia (v. I'm Special de Muze) naar binnen en werd heel knap tweede in het grote deelnemersveld.

In deze eerste kwalificatieronde van het wereldkampioenschap zevenjarigen springpaarden ging de winst naar Thibault Philippaerts. De jonge Belg reed Crystal Claire (v. Cristallo I) als enige foutloos naar een tijd onder de 29 seconden. Uiteindelijk verscheen er 28.84 op de klok. De Italiaan Graziano Tazzi maakte het podium compleet. In het zadel van Qu D.C. (v. Quod D.C.) klokte hij de derde tijd van 29.27 seconden.

Nederlandse nulrondes

Rowen van de Mheen reed ook een foutloos parcours. In het zadel van Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek) reed hij een solide nulronde en plaatste zich als 21e voor de tweede ronde. Ook Wesley de Boer reed foutloos. Hij deed dit met Kaphira (v. Corland) en eindigde op plaats 34.

Michael Greeve kreeg met zijn twee troeven beide een fout in de tweede fase. Met K-Star (v. Big Star) eindigde hij op plaats 46 en met Keep It Cool Sss (v. Zirocco Blue ) op plaats 48. Zaterdag springen de zevenjarigen opnieuw een parcours. Zondag is de afsluitende finale voor alle leeftijdscategorieën.

Uitslag