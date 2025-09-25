WK Lanaken: 121 vijfjarigen foutloos in eerste kwalificatie

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
WK Lanaken: 121 vijfjarigen foutloos in eerste kwalificatie featured image
914 Porsche SB (Kitt SB x Vagebond de la Pomme) onder Susanne Tepper. Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl
Door Savannah Pieters

Voor de vijfjarigen stond vandaag op het WK Jonge Springpaarden de eerste kwalificatie op het programma. In dit parcours over 1.25m hielden 121 van de 226 combinaties alle balken in de lepels. Twintig KWPN’ers en nog eens zestien paarden met een Nederlandse ruiter en/of fokker kwamen met nul strafpunten aan de finish.

