WK Lanaken 7-jarigen: Colombiaan Arroyave vooraan met Diarona PS, Mambo nr 5 B beste KWPN’er

Drie Duitse paarden bovenaan in de tweede kwalificatie voor zevenjarige springpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken: Diarona PS (Diaron x Quality) op 1 onder de Colombiaan Ruben Arroyave, gevolgd door Katrin Eckermann met de thuisgefokte Bundeskampioene (2023) Viva Fly NRW (v. Vivant vd Heffinck) op 2 en Leonie Böckmann met de eveneens thuisgefokte Flo Jo (v. Fire and Ice J) op 3.