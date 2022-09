WK Lanaken: 91 vijfjarigen foutloos in tweede kwalificatie, Van Erp twee keer dubbel foutloos

In de eerste kwalificatie van het Wereldkampioenschap voor vijfjarige springpaarden in Lanaken, bleven 99 combinaties foutloos. In de tweede waren dat er 91. Die 91 staan met hun nulronde allemaal op de eerste plaats op de uitslagenlijst. Jarno van Erp deed goede zaken: gisteren stuurde hij de KWPN-hengst Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) en Don Juan Z (v. Dominator Z) al foutloos rond en vandaag lukte dat weer.