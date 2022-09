WK Lanaken: 99 vijfjarigen foutloos in eerste onderdeel

Van de 242 deelnemende paarden bleven maar liefst 99 foutloos in de eerste manche. De vijfjarigen sprongen een klassiek springparcours over een hoogte van 1.25m. Van de 99 foutloze combinaties werd geen klassement opgemaakt: ze gaan allemaal met gelijke kaarten naar de tweede ronde. Om zondag te mogen starten in de finale moeten de springpaarden beide dagen foutloos springen