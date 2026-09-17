WK Lanaken: AES-merries vooraan in eerste kwalificatie zevenjarigen, drie KWPN’ers in top tien

Savannah Pieters
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WK Lanaken: AES-merries vooraan in eerste kwalificatie zevenjarigen, drie KWPN’ers in top tien featured image
De prijzentafel in Lanaken. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Savannah Pieters

Op het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden in Lanaken zijn vandaag de eerste kwalificaties verreden. Bij de zevenjarigen werd de dienst uitgemaakt door twee AES-gefokte merries. Candy Crack G (v. Crack Balou) sprong onder de Italiaan Edoardo Ingrà naar de overwinning, op slechts vier honderdsten gevolgd door Dawn Lancer (v. Dollar du Rouet) met de Britse Angela Thompson. In de top tien eindigden bovendien drie in Nederland gefokte KWPN’ers: Oliva P (v. Ibolensky) met Conan Wright, Oslo (v. Poker de Mariposa) met Monique van den Broek en Oshkosh (v. I’m Special de Muze) met de Bulgaarse Ivana Angelova.


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