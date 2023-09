WK Lanaken: Chiara VDH en Sanne Thijssen tweede in eerste kwalificatie 7-jarigen

Ruim 200 combinaties kwamen vandaag in de baan voor de eerste kwalificatieproef voor zevenjarige springpaarden op de Wereldkampioenschappen in Lanaken. Van die 200 combinaties bleven er 64 foutloos en daarbij was snelheidsduivel Sanne Thijssen met de door wijlen Bennie Wezenberg gefokte Westfaalse merrie Chiara VDH (Chacco-Blue x Mr. Blue) met 28,35 seconden de op één na snelste.