WK Lanaken: Eckermann pakt goud bij zesjarigen, brons voor Jelmer Hoekstra met Maddox Vh Haringvliet Z

Na drie zware omlopen met in totaal 256 combinaties ontketende de finale op het WK jonge springpaarden voor zesjarigen vanmiddag in een spannende strijd. Nederland had twee ijzers in het vuur en Jelmer Hoekstra zette met Maddox Vh Haringvliet Z (v. Monte Bellini) al vroeg in de barrage een scherpe tijd neer wat hem uiteindelijk de bronzen medaille opleverde. Het goud ging naar Katrin Eckermann met Cascajall (v. Casallco) en Leah Stack pakte met Laurina (v. Stakkato Gold) het zilver.

Voor het publiek kon het bijna niet mooier: onder een stralend zon toonden de beste zesjarigen springpaarden van de wereld voor de derde keer hun kwaliteiten. En wat een kwaliteit kende deze finale. Van de originele 256 combinaties plaatsten 40 zich voor de finale en nog eens 10 daarvan mochten terugkomen voor de barrage. Uiteindelijk wisten slechtst vier paarden over alle omlopen foutloos te blijven waarvan Katrin Eckermann het goud pakte. Niet geheel verwonderlijk want iedereen weet dat de race nog niet gelopen is voordat de Duitse topamazone aan de finish is gekomen. Leah Stack wist nipt voor Jelmer Hoekstra te blijven en zo werden de medailles dit kampioenschap verdeeld.

Eckermann met Cascajall naar goud

Katrin Eckermann reed al een snelle basisomloop en de kwaliteit van Cascajall beloofde vuurwerk in de barrage. Op dat vuurwerk werd het publiek ook getrakteerd want Eckermann mocht als een van de laatsten van start en wist dus op welke tijd ze zich moest richten. Leah Stack had de tot dan toe snelste tijd van 35.75 genoteerd en dat leek al bijzonder snel. Eckermann leek daar echter weinig boodschap aan te hebben want met een fantastisch springende Cascajall was ze nog ruim een seconde sneller en legde in 34.07 seconden meer dan terecht beslag op het goud.

Katrin Eckermann met Cascajall. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl

Laurina besluit topseizoen met zilver

De Ierse Leah Stack zal niet lang getreurd hebben dat het goud voor haar neus werd weggehaald want met een paard als Laurina kan je alleen maar meer dan tevreden zijn. De combinatie is het hele seizoen al sterk bezig in de youngster-tours en won afgelopen maand nog de finale voor zesjarigen voor eigen publiek in Dublin. Ook dit WK was de Stakkato Gold-dochter abnormaal in vorm en wist Stack als eerste de tijd van Jelmer Hoekstra te verbeteren. In 35.75 seconden besluiten ze dit sterke seizoen met zilver op het WK jonge springpaarden.

Jelmer Hoekstra naar brons met Maddox Vh Haringvliet Z. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl

Jelmer Hoekstra met Maddox Vh Haringvliet Z naar brons

Jelmer Hoekstra wist met Maddox Vh Haringvliet Z te pieken op het juiste moment. De combinatie sprong alle dagen foutloos maar waren lang niet altijd de snelste. Vandaag lag dat anders en mocht Hoekstra als een van de eerste van start in de barrage en toonde hij dat zijn Monte Bellini -zoon wel degelijk snel is. Het was daarna lang nagelbijten of de tijd van 35.79 seconden genoeg was voor een medaille. Dit bleek inderdaad het geval want alleen Stack en Eckermann wisten de tijd zonder fouten te verbeteren en dat leverde Hoekstra de bronzen medaille op.

Ib Easy beste KWPN-er, Jarno van Erp ondanks fout achtste

De vierde en tevens laatste combinatie die de barrage foutloos doorkwam stond op naam van Alexander Uekermann met Ib Easy. De zesjarige KWPN-ruin lijkt sprekend op zijn vader Emerald en hoewel 36.88 seconden niet genoeg was voor een medaille leverde het de Duitser wel een fraaie vierde plek op. Jarno Van Erp kreeg met Don Juan Z (v. Dominator Z) al vroeg een onverdiende fout en besloot zijn rit rustig uit te rijden. De tijd van 41.35 seconden leverde hem op dit kampioenschap een achtste plaats op.

Jarno van Erp met Don Juan Z. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl