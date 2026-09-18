WK Lanaken: Goffinet wint tweede kwalificatie zesjarigen, drie Nederlandse fokproducten in top vijf

In de tweede kwalificatie voor zesjarige springpaarden op het WK Jonge Paarden in Lanaken was de Zangersheide-invloed bijzonder groot. De volledige top vijf bestond uit Zangersheide-geregistreerde paarden, terwijl op plaats zes een BWP’er volgde. Toch had de uitslag ook een duidelijk Nederlands tintje: drie paarden uit de top vijf zijn gefokt door Nederlandse fokkers. Beste KWPN’er was de door Arjen Roosjen gefokte Power Man (Jukebox x Rascin), die onder Harrie Wiering als negende eindigde.
de 1,35m-parcours overwinning. was in seconden in foutloos direct 64,14 bleef CT deze Ongeveer de met aan Quelle (v. snelste de naar Bijna het kwamen zesjarigen kwalificatie Belg snelde allemaal de de start kwart Z Homme de Quelle een en 250 tweede Thierry deelnemers op in tijd. van duo van Hus). Het Valse Goffinet
Z Litzemaere Rekert Doris top vierde. de Mario de Belgische door de (Dourkhan door 65,85 Veldman) zich. gefokt fokkers derde (v. de met William Szuhai Columbus Brits Goffinet (v. completeerde Everse Diarado), Z) Z Gyula met vijf. met hield van naar Stef plaats. seconden Bossaerts De V Corinio Niamh volledig Z de daarmee Dax Hero gefokte in Gebr. Dooren, Doha Ierse 0,79 eindigde Semilly) Zangersheide-geregistreerde als stuurde Jr. Z van McEvoy Z, (v. de achter Diamant J.G.N.E. De seconden
in tien Man top Power
Wiering gecastreerde liet Power ruin finish de voorheen de voor de zien. successen 67,02 Man negende boekte. Arjen en foutloos goed deze met door inmiddels seconden, maar stuurde talloze gefokt zich Ook Man in die Roosjen, rond KWPN-goedgekeurde, al Power werd moederlijn plaats. overtuigend Harrie passeerde de
dit werd en Power bij van Bij kampioen door eer Sixth de Barelds. halfzus driejarige (v. door succes Man jaar driejarige leverde naar Centrale springmerries. van grootmoeder daar B. M. (v. Sense springveulens ook Mattias de Keuring Zo gefokt de Drenthe. Kamps de De Tumosa HBC), hoogste haar ging mede-geregistreerd Wumosa VDL) op de
zonder paarden springfout nog 43
Soepenberg) bevinden Pandour Daaronder VDL) fokker Laura drie S en bleven (v. zich de EB) Duitse Renske onder Platina de R, foutloos. eerste Kroeze Pantani 43 (v. Burgyte, In kwalificaties met Litouwse met twee volledig Carrera paarden de Carola KWPN’ers: Wegener. Emir (v. Daniels G. Jack
de horen Doha William Szuhai met nog paarden kwalificatie, van met fokkers Gyula Nederlandse zijn Corinio Z Daarbij springfouten Jr. de gebleven. Z onder van nummers en Rekert Daarnaast en drie tweede vier meer zonder acht
VDL, E. ’t HorseDeals van (Zang, van Seigneur, fokker v. Blokhoeve) ’t Stal BV) Evo Z Rankin, met v. VDL Jarno fokker VDL fokker Aganix Z (Zang, Ierse Stables) de Chaqui Echo Spieveld, Walton, Another Z) Prince die Ameretto met met du Britse v. tot Carrera Jenny (AES, Roosakker, fokker Erp Ook Chesterville Bocken-Johansson Naber, van Z behoren en v. Sander (Zang, Caranda fokker Moneymaker de Kassander HorseDeals Hoekstra v. groep. Changes du Devine Omme) Stud) met v. met Hessel van (Zang, Seigneur, Gerben met Z de Kassie Morsink, (Zang, Z Drew Aganix
Uitslag.
Bron: Horses.nl
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