WK Lanaken: Goffinet wint tweede kwalificatie zesjarigen, drie Nederlandse fokproducten in top vijf

Savannah Pieters
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WK Lanaken: Goffinet wint tweede kwalificatie zesjarigen, drie Nederlandse fokproducten in top vijf featured image
909 Power Man (Jukebox x Rascin), hier nog onder Alwin Berendsen. Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl
Door Savannah Pieters

In de tweede kwalificatie voor zesjarige springpaarden op het WK Jonge Paarden in Lanaken was de Zangersheide-invloed bijzonder groot. De volledige top vijf bestond uit Zangersheide-geregistreerde paarden, terwijl op plaats zes een BWP’er volgde. Toch had de uitslag ook een duidelijk Nederlands tintje: drie paarden uit de top vijf zijn gefokt door Nederlandse fokkers. Beste KWPN’er was de door Arjen Roosjen gefokte Power Man (Jukebox x Rascin), die onder Harrie Wiering als negende eindigde.


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