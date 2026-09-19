WK Lanaken: hele rits Nederlandse fokproducten bovenaan in troostfinales

Ellen Liem
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WK Lanaken: hele rits Nederlandse fokproducten bovenaan in troostfinales featured image
De prijzentafel in Lanaken. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Ellen Liem

Op het WK in Lanaken zijn vandaag de troostfinales voor de vijf-, zes- en zevenjarigen verreden. Bij de vijfjarigen delen 56 paarden de eerste plaats, waaronder een hele rits in Nederland gefokte paarden. Bij de zesjarigen was P-Extra WS (Emerald x For Pleasure) met Zoi Snels het beste Nederlandse paard en bij de zevenjarigen was die eer voor Oslo (Poker de Mariposa x Concorde) met Monique van den Broek.


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