WK Lanaken: hele rits Nederlandse fokproducten bovenaan in troostfinales

ruiter in de zij met paard de eerste Daarvan over Nederlandse een foutloos met troostfinale Bij zestien Nederlands vijfjarigen start combinaties fokker. plaats 135 combinaties een en/of Daaronder een de amazone, er bleven 1,20 Nederlandse een tintje: delen. 56 KWPN-gefokt waarmee gingen m. van of

Roelena fokker Etoulon) TN M. (KWPN, met Hessel (Grandorado Hoekstra x van Roekel)

(KWPN, Roover) H. fokker Rodeo (Kallas de Stephan Hazeleger x Namelus R) met

(Zangersheide, Derona Chloe HS Z (Defender x VDS fokker met Celano) Horn) Hans Fagan Z

Rock x Obolensky) Huisman-Holst Houwen (KWPN, me met C.C. Cornet (Lambada Zsazsa AG Shake Kristian fokker

Rivaldo (Comthago Corland) met x (KWPN, Alma) Migle VDL fokker T. Janciauske

Testers Pleasure) met For Retweet Moerings) (I’m (KWPN, fokker Special Stijn Muze G.J.A. x de

Westerlaken) Van Runar B.C.P. Wanwooij fokker x (KWPN, (Thunder Indoctro) Alexander en W J.A.A. de met van Vincentius Zuuthoeve

A.L. T&L Robin Dk Oldeniel) Van Hood (Burberry faut) met (KWPN, fokker Seppälä-Geerink Jasmin Comme il Z x

(Zangersheide, fokker Senna Pommery Everse x Everse) van’t (Pegase met Z Unaniem) Ruytershof Stal

Luttikhuis de Joost E.W.Bijmolt) (Falaise Arezzo x Rodeo fokker (KWPN, met VDL) Muze

D de (Diamant F.J. (KWPN, x Semilly Diepen Deckers) van Arjen fokker Regulus met Z) Crown

met VDL (Landino Johan B Riekemieka x J.A. VDL Bergs Bloem) (KWPN, fokker Zirocco Blue)

Glenfiddich Brackla Mts.J.J VDL) Royal fokker x Blue Simas met (KWPN, Seilius & VDL Reitsma) (Zirocco D.P.

(Zangersheide, Z Sitte) Ogano fokker Brink Hero Teus) x (Dourkhan Dourkhan Girl Z Hazeleger met Stephan

(KWPN, Rasputin Verdi) E.E.P. (Carrera met Hoekstra fokker x VDL Hessel Melssen) EM

fokker Numero met Kroeze (Hardrock de Strien) x (KWPN, van Z Robijn-K Van Rabinahoeve Uno) Renske

Zesjarigen

ruiters gefokt paard (Emerald Waaij het het eindigde Katie een 133 Nederlandse Pip Bradburne naar plaats. de Onder was deze Andiamo), x de WS Snels In tien. Verberne, zesjarigen Stud direct door tijd Voor beste sprong Zoi overige P. KWPN-merrie Nederland top stond m. de gefokte onder in leeftijdscategorie gefokte KWPN-merrie de De buiten werd programma. vierde For door op Pleasure). paarden/ P-Extra negende. op Nederlandse 1,30 x (Bustique

Zevenjarigen

met sprongen start Otje Op Bij de de de van naar Broek Meulenhof plaats. de Xander de op vijfde van beste de gefokte De kwam Lamberts. Temmink 1,40 den KWPN-merrie Oslo prestatie (Nixon door gefokte zevenjarigen door zij geleverd m. Mariposa aan werd Kooremans Concorde). (Poker in zes J.W. paarden de x tijd. het direct Met Raf troostfinale, Monique x Vleut) KWPN-ruin sprong Nederlandse een door 84

vijfjarigen Uitslag

zesjarigen Uitslag

Uitslag zevenjarigen

Horses.nl Bron: