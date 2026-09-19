WK Lanaken: hele rits Nederlandse fokproducten bovenaan in troostfinales

Op het WK in Lanaken zijn vandaag de troostfinales voor de vijf-, zes- en zevenjarigen verreden. Bij de vijfjarigen delen 56 paarden de eerste plaats, waaronder een hele rits in Nederland gefokte paarden. Bij de zesjarigen was P-Extra WS (Emerald x For Pleasure) met Zoi Snels het beste Nederlandse paard en bij de zevenjarigen was die eer voor Oslo (Poker de Mariposa x Concorde) met Monique van den Broek.
ruiter in de zij met paard de eerste Daarvan over Nederlandse een foutloos met troostfinale Bij zestien Nederlands vijfjarigen start combinaties fokker. plaats 135 combinaties een en/of Daaronder een de amazone, er bleven 1,20 Nederlandse een tintje: delen. 56 KWPN-gefokt waarmee gingen m. van of
- Roelena fokker Etoulon) TN M. (KWPN, met Hessel (Grandorado Hoekstra x van Roekel)
- (KWPN, Roover) H. fokker Rodeo (Kallas de Stephan Hazeleger x Namelus R) met
- (Zangersheide, Derona Chloe HS Z (Defender x VDS fokker met Celano) Horn) Hans Fagan Z
- Rock x Obolensky) Huisman-Holst Houwen (KWPN, me met C.C. Cornet (Lambada Zsazsa AG Shake Kristian fokker
- Rivaldo (Comthago Corland) met x (KWPN, Alma) Migle VDL fokker T. Janciauske
- Testers Pleasure) met For Retweet Moerings) (I’m (KWPN, fokker Special Stijn Muze G.J.A. x de
- Westerlaken) Van Runar B.C.P. Wanwooij fokker x (KWPN, (Thunder Indoctro) Alexander en W J.A.A. de met van Vincentius Zuuthoeve
- A.L. T&L Robin Dk Oldeniel) Van Hood (Burberry faut) met (KWPN, fokker Seppälä-Geerink Jasmin Comme il Z x
- (Zangersheide, fokker Senna Pommery Everse x Everse) van’t (Pegase met Z Unaniem) Ruytershof Stal
- Luttikhuis de Joost E.W.Bijmolt) (Falaise Arezzo x Rodeo fokker (KWPN, met VDL) Muze
- D de (Diamant F.J. (KWPN, x Semilly Diepen Deckers) van Arjen fokker Regulus met Z) Crown
- met VDL (Landino Johan B Riekemieka x J.A. VDL Bergs Bloem) (KWPN, fokker Zirocco Blue)
- Glenfiddich Brackla Mts.J.J VDL) Royal fokker x Blue Simas met (KWPN, Seilius & VDL Reitsma) (Zirocco D.P.
- (Zangersheide, Z Sitte) Ogano fokker Brink Hero Teus) x (Dourkhan Dourkhan Girl Z Hazeleger met Stephan
- (KWPN, Rasputin Verdi) E.E.P. (Carrera met Hoekstra fokker x VDL Hessel Melssen) EM
- fokker Numero met Kroeze (Hardrock de Strien) x (KWPN, van Z Robijn-K Van Rabinahoeve Uno) Renske
Zesjarigen
ruiters gefokt paard (Emerald Waaij het het eindigde Katie een 133 Nederlandse Pip Bradburne naar plaats. de Onder was deze Andiamo), x de WS Snels In tien. Verberne, zesjarigen Stud direct door tijd Voor beste sprong Zoi overige P. KWPN-merrie Nederland top stond m. de gefokte onder in leeftijdscategorie gefokte KWPN-merrie de De buiten werd programma. vierde For door op Pleasure). paarden/ P-Extra negende. op Nederlandse 1,30 x (Bustique
Zevenjarigen
met sprongen start Otje Op Bij de de de van naar Broek Meulenhof plaats. de Xander de op vijfde van beste de gefokte De kwam Lamberts. Temmink 1,40 den KWPN-merrie Oslo prestatie (Nixon door gefokte zevenjarigen door zij geleverd m. Mariposa aan werd Kooremans Concorde). (Poker in zes J.W. paarden de x tijd. het direct Met Raf troostfinale, Monique x Vleut) KWPN-ruin sprong Nederlandse een door 84
vijfjarigen Uitslag
zesjarigen Uitslag
Uitslag zevenjarigen
Horses.nl Bron:
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