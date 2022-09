WK Lanaken: Hessel Hoekstra en Vdl Legodermus Pp tweede in kwalificatie zesjarigen

Hessel Hoekstra reed vandaag een hele sterke tweede kwalificatie bij de zesjarigen springpaarden. Met de Harley-zoon Vdl Legodermus Pp, eerder dit jaar nog de veilingtopper voor 400.000 euro op de WEF Sporthorse Auction, werd Hoekstra tweede. Hij moest alleen Qalista Dn (v. Emerald) voorlaten. De Emerald-merrie werd vorig jaar 33e in de finale van de vijfjarigen. Vandaag won ze de tweede kwalificatie in een tijd van 63.28 seconden.

Op het Wereldkampioenschap jonge springpaarden in Lanaken kwamen opnieuw 267 zesjarigen de baan binnen voor de tweede kwalificatie. In de inloop proef eindigde Qalista Dn nog op de 199e plaats. Niet dat de merrie toen slecht sprong maar een fout was genoeg voor een klassering achterin. Vandaag revancheerde Walter Lelie en de merrie zichzelf door het parcours over een hoogte van 1.35m te winnen.

Vdl Legodermus Pp en Tiepolo 3

De gehele top drie vandaag sprongen als enige onder de 64 seconden foutloos naar de finish. Hessel Hoekstra reed met Vdl Legodermus Pp een sublieme ronde. Met zijn foutloze rit in een tijd van 63.58 seconden werd Hoekstra nipt tweede. Een opvallend goed resultaat omdat Hoekstra gister nog op de 154e plek eindige met de Harley-zoon die vorig jaar onder Luke Hill 43e werd in het kampioenschap voor vijfjarigen.

Ook Hannes Alhman maakte een flinke sprong in het klassement vandaag. Gister raakte Tiepolo 3 (v. Toulon) een keer heel licht het hout waardoor er een balk viel en ze de 208e moesten noteren. Vandaag sprong de Toulon-zoon uit het boekje en werd hij derde in een tijd van 63.82 seconden.

Klassement

Het klassement van gister ging vandaag volledig op de schop. Angelos Touloupis en Kannandillo (v. Kannan) wisten gister nog de inloop proef te winnen. Vandaag was er wederom een foutloze ronde maar deed de combinatie het duidelijk rustiger aan. Ze eindigden uiteindelijk als 16e. Ook de nummer twee van gister Susan Fitzpatrick noteerde vandaag opnieuw een nulronde. Zij reed Keatingstown MIster Cool (v. Messenger) daarmee naar de 42e plaats. Stefano Falzini wist de goede vorm van gister niet vast te houden. Hij kreeg met Bluegiu’ (v. Benitus di Vallerano) twee fouten en zakt daarmee naar de 156e plaats.

57 foutloos

Waar er gister 90 zesjarigen foutloos naar de finish sprongen waren dat er vandaag iets minder. Toch is de kwaliteit duidelijk want maar liefst 57 combinaties hielden de lei schoon. Naast Hessel Hoektra noteerde vijf andere Nederlands een nulronde. Sabrina met Rijswijk met Mowgli Van Polderzicht (v. Mosito van het Hellehof), Regina Leeuwen met Lorona (v. Grand Slam ), Kim Emmen met Le Deux Dmh (v. Balpar de Trebox Z), Olivier van der Vaart met Zarah-zeldenrust Z (v. Zirocco Blue ) en Ruben Romp met Leviathan (v. For Pleasure) reden allemaal foutloos voor Nederland.

Uitslag