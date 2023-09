WK Lanaken: Ieren domineren finale vijfjarigen, goud voor Michael Pender met HHS Ocala

Na drie omlopen is het kaf van het koren gescheiden. Van de 232 vijfjarigen bleven er uiteindelijk 11 over voor de barrage in de jacht naar het goud die volledig werd gedomineerd door de Ieren. Michael Pender stuurde HHS Ocala (v. Urano de Cartigny) naar het goud, het zilver was voor Niamh Mcevoy met Boleybawn Alvaro (v. Dominator Z) en Gerard O'Neill won met Ballyshan B F Super Hero (v. Celtic Hero B Z) het brons.

De vraag blijft toch altijd een beetje hoe hard je met een vijfjarige door de baan kan en in Lanaken was dat antwoord hard. Hard en foutloos blijven bleek toch een moeilijker vraagstuk en zo bleven er aan het einde van het Wereldkampioenschap voor vijfjarige springpaarden zeven paarden over met een nul achter hun naam. Het goud, zilver én brons ging naar Ierland in de vorm van Michael Pender, Niamh Mcevoy en Gerard O’Neill.

Goud voor HHS Ocala

Het was niet zijn eerste medaille op het WK jonge springpaarden en het zal ook vast niet zijn laatste zijn: de 24-jarige Michael Pender heeft met HHS Ocala het goud voor vijfjarigen veroverd. Het was te zien dat veel paarden wat moe begonnen te worden en de balken werden gemakkelijk uit de lepels gesprongen. Dat gold echter niet voor de Urano de Cartigny-zoon HHS Ocala want de bruine was nog net zo gretig als op dag een en bezorgde zijn Ierse ruiter in 37.22 seconden het goud.

Michael Pender was maar wat blij met HHS Ocala, een van de snelste paarden die hij ooit heeft gereden. ”Ik wist dat ik niet teveel meters kon maken en de korte bocht naar de dubbelsprong moest nemen. HHS Ocala werkte echt fantastisch mee. Hij is misschien wel een van de snelste paarden die ik ooit heb gereden en hij wil altijd. Ik wil mijn hele team thuis bedanken want ook zij hebben deze medaille gewonnen. Alles viel vandaag op z’n plek: morgen is het misschien iemand anders zijn grote dag maar vandaag was het mijn dag.”

Zilver voor Boleybawn Alvaro

Het podium werd volledig gedomineerd door de Ieren en ook het zilver en brons ging de andere kant van de Noordzee. De pas 19-jarige Niamh Mcevoy kwam het dichtst in de buurt van de tijd van Pender en veroverde met Boleybawn Alvaro het zilver. De amazone was goed op weg naar goud maar de Dominator-zoon kon de korte wendingen van HHS Ocala niet evenaren. Wel een paard voor de toekomst want hoewel hij pas vijf jaar is heeft hij zijn amazone meerdere keren uit de brand geholpen en werkte hij fantastisch mee. Met een tijd van 37.72 seconden was het zilver dan ook meer dan verdiend.

Brons naar Ballyshan B F Super Hero, Noblesse beste merrie

De derde Ier op het podium was Gerard O’Neill die toch enigzins verrassend naar het brons ging. Hij zette aanvankelijk niet alles op alles maar mede dankzij de enorme galop van Ballyshan B F Super Hero verscheen er 39.21 seconden op het scorebord en dat leverde O’Neill de bronzen medaille op. De beste merrie van het kampioenschap kwam op naam van Noblesse (v. Falaise de Muze). De Portugees Bernardo Ladeira moest als een van de eerste van start in de 11-koppige barrage en stuurde Noblesse in 41.31 seconden naar de uiteindelijke vijfde plaats.

Walter Lelie beste Belg, Jelmer Hoekstra 15e en 17e

Walter Lelie had wel een heel fijn paard bij zich op dit kampioenschap. De Belg ging aanvankelijk voortvarend van start op jacht naar een medaille maar kwam niet overal even lekker bij de hindernis waardoor Keep The Music Z (v. Kannan) een paar keer extra zijn best moest doen om van de palen af te springen. De tijd van 39.66 seconden leverde hem een vierde plek op maar Keep The Music Z had zeker een medaille verdiend. Jelmer Hoekstra wist zich als enige Nederlander met twee paarden (Unity Vh Haringvliet Z en Vinardi Vh Haringvliet) voor de finale te plaatsen maar kwam door een springfout niet verder dan een 15e en 17e plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl