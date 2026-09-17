WK Lanaken: KWPN’er Playboy ASJ wint eerste kwalificatie zesjarigen, Nederlands kampioen Pardi in top 10

Op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken werd vandaag de eerste kwalificatie voor zesjarigen verreden. Van de 246 combinaties bleef bijna de helft (126) foutloos in het tweefasen parcours over 1,30 m. De zege was voor de KWPN’er Playboy ASJ (Hardrock Z x Durango VDL) met zijn Ierse amazone Lauren Adams.
Lauren wel seconden. De finishte hield Adams Playboy de de Wolters Onder delegatie niet door de Nederlandse ASJ in Nederlandse via hij afgevaardigde behoort tot kampioenschappen de gefokte maar 24,51 eer KWPN-ruin Ierse S. hoog.
Kalone-zoon Ermitage
tekende van het de (mv. zijn den Bourdeaud’Hui de Mathieu nummer Uno Kalone BWP-ruin van Neerenbosch). het 24,64 twee: Echo Onder Ermitage finishte in seconden. Dalenberg Belgische voor vaderschap van ruiter
In le gefokte BP Nederland Tara
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gefokte met Rekert als Brit door Z vierde x volgde (24,98 de Corinio Mario seconden). Everse (Columbus Gold) De William Zangersheide-ruin Z Stakkato
Nederlands kampioen Pardi
de van gefokte Het in (Apardi en kampioenschap J.H.G. KWPN-ruin Ermelo De Baloubet won tiende was Nederlands Steven onder het (25,10 seconden). x paard kampioenschappen du vandaag via Pardi Kienhuis de beste Rouet). werd Nederlandse afgevaardigde Veldhuis delegatie
Uitslag
Horses.nl Bron:
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