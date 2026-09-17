WK Lanaken: KWPN’er Playboy ASJ wint eerste kwalificatie zesjarigen, Nederlands kampioen Pardi in top 10

Ellen Liem
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WK Lanaken: KWPN’er Playboy ASJ wint eerste kwalificatie zesjarigen, Nederlands kampioen Pardi in top 10 featured image
Steven Veldhuis met Pardi (v. Apardi) Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk
Door Ellen Liem

Op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken werd vandaag de eerste kwalificatie voor zesjarigen verreden. Van de 246 combinaties bleef bijna de helft (126) foutloos in het tweefasen parcours over 1,30 m. De zege was voor de KWPN’er Playboy ASJ (Hardrock Z x Durango VDL) met zijn Ierse amazone Lauren Adams.


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