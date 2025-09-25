WK Lanaken: Michael Pender en Emerald-dochter HHS Venice vooraan in eerste kwalificatie zevenjarigen

Op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken stonden vandaag de eerste kwalificaties voor de vijf-, zes- en zevenjarigen op het programma. Bij de zevenjarigen sprong de Iers-gefokte HHS Venice (Emerald van ’t Ruytershof x Heritage Fortunus) met Michael Pender naar de zege. Daan van Geel deed ook goede zaken en eindigde met twee Nederlands-gefokte paarden in de top vijf: met Nadia VG (v. Zento) eindigde hij op vier en met Nelson Pessoa (v. Harley VDL) werd hij vijfde.
Dat foutloos. fasen bleven Mathienne schotelden jaar de 105 over geleden, Erica de Canete een dan Vitse, Pieter eerste Pierre 195 er meer in 73 wat Sportiello, Isabel balken tweefasen-parcours Cédric in hielden de Parcoursbouwers toen 1.40m van de Fernandez Dalemans, de combinaties en 191 alle voor. slechts beide behoorlijk van de kwalificatie zevenjarigen een lepels. zijn in combinaties
top George drie en Pender, vormen Brinkop
neer. HHS 1.65m-niveau internationaal op Figero niet snelste van ISH-merrie een van Fortuna is en zetten HHS tijd 28.85 een de volle Venice overigens Pender zus De Heritage moeder van een op klok halfzus (v. HHS Guidam). 1.60m-paard talent het acterende de heeft Haar seconden het vreemde. de met en internationale
een 29.06 de Kendra van Blancs du Lilas Nervoso) seconden. tweede (v. compleet. af Français-gefokte fase met Sniper 28.94 du Fransman reed Emeric Chapitre) de Clarcia Hamilton maakten in George de tweede Ru Iloa naar plaats. BWP-ruin des de (v. drie seconden Zij Brinkop legden tijd en Selle top
vijfde Geel vierde Van én
B.H. over. er gefokte en door met aan deed de van vier Nelson in Ginkel seconden Geel kwam van Pessoa beslag Met seconden & Daan plaatsen de zelfgefokte en streep vijf. 29.55 op M.G. 29.47 legde hij Nadia hij VG de
prijswinnaars Nederlandse
J.J. Centrum (v. Comthago van de D.P. 21. (0/0/30.18). Schellekens Mts. Gilles Nijerite Z, op Nala fokker Voor Royal KWPN-merrie Bommelerwaard) El Reitsma) 29e Hippisch Dunon & was Nanieke Smit-Hoekstra Marriët fokker F.H.A.M. er de werden plek en (v. elfde AES-merrie KWPN-merrie Tom (v. Feu, prijs. en met 111 Stortelder) Belg VDL, eindigde Barone fokker een Zietfort
Cornet en Nickly Alexa sprongen Kreisker, fokker Keizersberg) Keizersberg Franse op met Stal Nero de Obolensky, 39e Marraud werd plek. Marjolaine met de des twee Stais fokker prijzen: G. van de binnen eindigde Winkel) Nog Grottes KWPN’ers de de Quickly 41 (v. (v.
Uitslag.
WK Springpaarden. Jonge Overzichtspagina
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.