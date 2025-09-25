WK Lanaken: Michael Pender en Emerald-dochter HHS Venice vooraan in eerste kwalificatie zevenjarigen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
WK Lanaken: Michael Pender en Emerald-dochter HHS Venice vooraan in eerste kwalificatie zevenjarigen featured image
Daan van Geel, hier met Just Blue. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken stonden vandaag de eerste kwalificaties voor de vijf-, zes- en zevenjarigen op het programma. Bij de zevenjarigen sprong de Iers-gefokte HHS Venice (Emerald van ’t Ruytershof x Heritage Fortunus) met Michael Pender naar de zege. Daan van Geel deed ook goede zaken en eindigde met twee Nederlands-gefokte paarden in de top vijf: met Nadia VG (v. Zento) eindigde hij op vier en met Nelson Pessoa (v. Harley VDL) werd hij vijfde.

