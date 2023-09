WK Lanaken: Budweiser en High Energie VK Z vooraan in tweede kwalificatie 7-jarigen

In tegenstelling tot de eerste kwalificatie voor zevenjarige springpaarden op de Wereldkampioenschappen in Lanaken werd er vandaag rechtstreeks op tijd gesprongen. Een totaal van 195 combinaties maakten hun opwachting waarbij de Belgische merrie Lavanoche T&L (v. Lavallino ter Klomp) de snelste was, tweede en derde werden Nederlandse paarden: de NRPS goedgekeurde hengst Budweiser (v. Berlin) en de Z-merrie High Energie VK Z (v. Heineken VK VDL) onder Hendrik-Jan Schuttert.

De overwinning ging naar de Belgische ruiter Gilles Thomas en de Zangersheide-merrie Lavanoche T&L Z (Lavallino ter Klomp x Bentley van de Heffinck) die gefokt werd door Guy Vandeven. Thomas en Lavanoche T&L Z wisten na een foutloze ronde de klok te stoppen in 66.12 seconden en daarmee hadden ze een kleine halve seconde voorsprong op de concurrentie.

Budweiser

De Ierse ruiter Michael Duffy volgde op de tweede plaats en dit met de NRPS-goedgekeurde en KWPN-gefokte hengst Budweiser (Berlin x Matterhorn) die gefokt werd door G.W.F. Woudenberg. Ook Duffy en Budweiser wisten voor een vlekkeloze prestatie te zorgen en kruisten daarbij de meet in 66.52 seconden.

High Energie VK Z

De derde plaats ging naar de Nederlandse ruiter Hendrik-Jan Schuttert met de Zangersheide-merrie High Energie VK Z (Heineken VK Z x Toulon), die gefokt werd door Stoeterij van Kleef. High Energie VK Z is een dochter van Heineken VK VDL in combinatie met Toulon en komt uit dezelfde moeder als de GP-paarden Hollywood VK (Berlin) en Just Special (Falaise de Muze). Schuttert en High Energie VK Z wisten de finish te halen in 67.12 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl