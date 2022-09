WK Lanaken: Private Dancer van ’t Meulenhof wint tweede kwalificatie zevenjarigen

De regerend Belgisch kampioen zevenjarigen Private Dancer van 't Meulenhof (een zoon van de Gem Twist-kloon Gemini xx x Marius Claudius) heeft op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken de tweede kwalificatie voor zevenjarigen gewonnen. Onder de Noorse Jenny Krogsaeter kwam de ruin als enige foutloze onder de 66 seconden (65,91 sec) rond.

Na de 88ste plaats gisteren (één springfout) was er vandaag dus de winst voor de ruin van Ludo Philippaerts. Sowieso stonden er vandaag compleet andere paarden in de top ten opzichte van gisteren: Tokyo (Toulon x Cassini I), de nummer 6 in het Bundeschampionat voor zevenjarigen dit jaar, pakte de tweede plaats in de tweede kwalificatie onder Hannes Ahlmann. Gisteren werd de merrie nog 83ste. De nummer 3, Eytuka of Two Notes Z (Emerald van ’t Ruytershof x Chin Chin), werd gisteren nog 120ste onder Wilm Vermeir.

Crystal Claire en Kivinia

Alleen Crystal Claire (Cristallo I x Oklund), de winnares van de eerste kwalificatie, is de enige zevenjarige die twee keer de top-10 haalde. Vandaag stuurde Thibault Philippaerts de merrie naar de 9e plaats. Kivinia (I’m Special de Muze x Calido I) van familie Moerings deed ook goede zaken onder Bas Moerings. Na de tweede plaats in de eerste kwalificatie, vandaag was er een 18e plaats met opnieuw een nulrondje. En ook Qu DC (Quod DC x Gratus DC), de nummer 3 van gisteren, sprong weer nul met Graziano Tazzi en kwam op de 14e plaats uit.

50 foutloos

In totaal bleven precies 50 combinaties foutloos in de tweede kwalificatie voor zevenjarigen. De beste prestatie voor Nederland zette Elise van de Mheen neer met Kilimanjaro (v. Eldorado van de Zeshoek) met een 12e plaats. Ook Doron Kuipers bleef foutloos met Sea Coast Chica VV Z (v. Comme il faut) en datzelfde gold voor Wesley de Boer met Kaphira (v. Corland), Michael Greeve met Keep it Cool SSS (v. Zirocco Blue VDL) en Renee de Weert met Fides du Mas Garnier (v. Con Air).

En ook de in Nederland gefokte paarden Koningin (v. Carrera VDL), VDL Kelton (v. Bubalu VDL) en King Blue (v. Dallas VDL) deden dat.

