WK Lanaken: Zeventien keer Nederlands succes in eerste kwalificatie vijfjarigen

Savannah Pieters
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WK Lanaken: Zeventien keer Nederlands succes in eerste kwalificatie vijfjarigen featured image
Lanaken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken kwamen vandaag de vijfjarigen voor het eerst in actie. In de eerste kwalificatie verschenen 218 combinaties aan de start van het 1,20m-parcours, waarin niet de tijd maar een foutloze ronde het doel was. Met een toegestane tijd van 75 seconden slaagden 72 combinaties erin zonder strafpunten aan de finish te komen. Onder hen zeventien combinaties met een Nederlands tintje: met een Nederlandse ruiter of amazone, een KWPN-gefokt paard en/of van Nederlandse fokkers.


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