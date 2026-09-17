WK Lanaken: Zeventien keer Nederlands succes in eerste kwalificatie vijfjarigen

Op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken kwamen vandaag de vijfjarigen voor het eerst in actie. In de eerste kwalificatie verschenen 218 combinaties aan de start van het 1,20m-parcours, waarin niet de tijd maar een foutloze ronde het doel was. Met een toegestane tijd van 75 seconden slaagden 72 combinaties erin zonder strafpunten aan de finish te komen. Onder hen zeventien combinaties met een Nederlands tintje: met een Nederlandse ruiter of amazone, een KWPN-gefokt paard en/of van Nederlandse fokkers.
- VK Snels (OS, Conthario Zoï v. met Conthargos)
- Pommery Everse) Stal Ruytershof, Senna Pegase ’t met (Zang, Everse v. fokker van Z
- Kuenen-Derckx) v. met Opium, Erp Jarno XO fokker van (KWPN, Rockykaat
- (KWPN, Grandorado Dijkman fokker Razor fan v. Dijkmaniastate Berber TN, met Dijkman) D.B.
- Z de Max Unica van Untouchable) Poll v. LVP (Zang, met
- fan D.B. Rijkmaniastate (KWPN, Raket v. Zandvliet fokker Emerald, Luciano Dijkman) met
- la Niels van Pomme) met de v. Knape (BWP, Vicaris Taran de Moerhoeve JW
- Z fokker (Zang, Jan (NZL) Melody Z, Avenger der v. Aventurina Lei) Matheson van met
- H. Roover) Kallas, fokker (KWPN, met de Stephan v. Hazeleger Rodeo
- (LTU) D.P. (KWPN, Reitsma) fokker Royal Simas & v. met Brackla Mts.J.J Seilius Blue VDL, Zirocco
- v. Z (Zang, Gestel) de WM Everse-van Kraats fokker Mischa Chactino, Girl Chekdalai W. met van
- met Harmsel 2000 fokker v. E.B. Dangerous ter Z, Noordhuis) Dominator Man (Zang, Quinten
- (IRL) W. met Heartbreaker, Mheen) Wright de Conan fokker van (KWPN, v. Ranfinity
- Jukebox, fokker H.J.Visscher) Rooija (KWPN, Jessie v. met Wiefferink
- (FRA) Z, (KWPN, met fokker Thefenne Stal Maxima Rhodondence v. Falkena-Olff) Caribis
- v. Rasputin Hessel Melssen) EM Hoekstra (KWPN, met VDL, Carrera E.E.P. fokker
- Zeshoek, Willem met (KWPN, Eldorado Bonenkamp) de van Meulink Greve fokker Welsum Rimoser van v.
Uitslag.
Bron: Horses.nl
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