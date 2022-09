WK zesjarigen: Kannandillo wint 1e kwalificatie, Emir R-dochter Limelight met Diks op 12

In de eerste kwalificatie vandaag op het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden kwamen 276 zesjarigen in de ring. Negentig daarvan legde het tweefasenparcours over 1,35 m foutloos af. Allersnelst was de Holsteiner Kannandillo (Kannan x Candillo) met zijn Griekse ruiter Angelos Touloupis. Het beste paard voor Nederland was Limelight Ad (Emir R x Diarado) met Aniek Diks.

De Holsteiner-hengst Kannandillo was de enige die onder de 30 seconden bleef: hij kwam in 29,89 seconden over de finish. Tweede werd de Oldenburger Keatingstown Mister Cool (v. Messenger). Met de Ierse amazone Susan Fitzpatrick had de ruin er 30,49 seconden voor nodig. Bluegiu’ (v. Benitus di Vallerano) kwam met de Italiaan Stefano Falzini in de derde tijd van 30,66 seconden over de eindstreep.

Diks en Van Rijswijk

Beste voor Nederland was dus Aniek Diks met haar thuisgefokte KWPN-merrie Limelight Ad. Zij klokten 31,85 seconden. Mowgli van Polderzicht (v. Mosito van het Hellehof) en Sabrina van Rijswijk deden daar niet heel veel voor onder. Met een tijd van 31,97 seconden werden zij veertiende.

Uitslag