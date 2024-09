Zusjes De Weert maken zich klaar voor hun hoogtepunt van het jaar

Twee zussen, één gezamenlijk liefde. En dat is het opleiden van jonge springpaarden. Stal van den Broek in Sevenum is dan ook al zo’n vijfenhalf jaar de thuishave voor Renée de Weert, daar waar zusje Maxi sinds maart dit jaar vertrokken is naar Hoevelaken om bij familie Van der Mheen aan de slag te gaan. Met twee zussen die fulltime in de paarden werken zou je denken dat de liefde voor de viervoeters er met de paplepel is ingegoten. Maar niets is minder waar.