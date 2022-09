WK Lanaken: finalisten vijf-, zes- en zevenjarigen bekend

Alle combinaties die in beide onderdelen van het WK voor vijfjarigen foutloos zijn gebleven mogen zondag naar de finale. Onder hen negen KWPN’ers, waaronder de KWPN-goedgekeurde hengst Mindset ES (Aganix du Seigneur x Kannan). Ook de finalisten van de zesjarigen zijn bekend. Blom Cup-kampioen VDL Lightfeet (Arezzo VDL x Indoctro) is een van de finalisten. Bij de zevenjarigen zijn het onder andere Blom Cup-kampioen Keep It Cool SSS (Zirocco Blue VDL x Corland) en de reservekampioen Kivinia (I'm Special de Muze x Calido I).

De KWPN’ers voor de finale van de vijfjarigen zijn:

– Midnight Express HH (Global Express uit Shanny G sport-spr prest van Indorado, fokker A.O. de Haan uit Jubbega) onder Alex David Gill

– Moncler (Carrera VDL uit Zingaro L sport-spr van Tangelo van de Zuuthoeve, fokker A.A. Landa uit Hoogerheide) onder Thalessa de Jong

– Madness (Kannan uit Miss Emerald van Emerald van ’t Ruytershof, fokker J.C.M. van Kessel uit Heeswijk-Dinther) onder Hannes Ahlmann

– Michelob (Tangelo van de Zuuthoeve uit Orlalyn van Orlando, fokker E.J.M. Bleekman uit Devon) onder Nicole Lockhead Anderson

– Melrida (Emerald van ’t Ruytershof uit Elrida van Singapore, fokker W. Vlot uit Nieuwleusen) onder Thiago Ribas da Costa

– Maestro (Hampshire VDL uit Hippylady ster EPTM-spr PROK van Indoctro, fokker G. Grobbink uit Wezup) onder Michelle Kenny

– Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur pref sport-spr van Kannan, f/g Egbert Schep) onder Jarno van Erp

– Moet & Chandon (Hermantico uit Upstream elite sport-spr PROK van Lux, fokker N. Fortgens uit Asten) onder Thiago Ribas da Costa

– Massey Ferguson MG (Cohinoor VDL uit Adolente van Numero Uno, fokker Marije Groener uit Fluitenberg) onder Emilia Kerimaa

Zesjarigen

Voor de finale van de zesjarigen zijn geplaatst:

– Liza Larena (Baltic VDL uit Larena ster prestvan Nimmerdor, fokker A.B van der Wal uit Boijl) onder Isa Hjortsäter

– VDL Lightfeet (Arezzo VDL uit Horsinaa keur sport-spr van Indoctro, fokker Geert van der Meer) onder Alex David Gill

– Liaraldra sport-spr (Diamant de Semilly uit Riaralda ster prest PROK van Lancer II, fokker Wilgo van de Mheen) onder Monique van den Broek

– Lucardo O (Eldorado van de Zeshoek uit Zelita O elite IBOP-spr prest PROK van Heartbreaker, fokker P. Oosterbosch uit Wintelre) onder Abdullah Mohd Al Marri

– Lorona keur sport-spr (Grand Slam VDL uit Extrema stb-ext prest van Amadeus, fokker W. Santegoeds uit Schijndel) onder Regina Leeuwen

Zevenjarigen

Voor de finale van de zevenjarigen zijn het:

– Kivinia sport-spr (I’m Special de Muze uit Favinia ster sport-spr PROK van Calido I, f/g Geert Moerings) onder Bas Moerings

– VDL Kelton (Bubalu VDL uit Gina ster van Corland, f/g VDL Stud en Yde Walda uit Wommels) onder Alex David Gill

– Kaphira sport-spr (Corland uit Zaphira van Clearway, fokker A.M. Veltmaat) onder Wesley de Boer

– Koningin sport-spr (Carrera VDL uit Exelle van Upgrade, fokker M. Possenti) onder Hugo Alvarez Amaro

– Keep It Cool SSS (Zirocco Blue VDL, fokker Eddy Schoonhoven) onder Michael Greeve

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Bron KWPN