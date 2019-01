WK-paard Farrel VDL tweede in eerste Grand Prix WEF Wellington

Het Winter Equestrian Festival is van start gegaan in Wellington. In het eerste weekend werd er op nationaal niveau gesprongen en werd gisteren afgesloten met de Grote Prijs. Beat Mändli zette in de eerste barragerit de winnende tijd neer met Simba (v. Toulon). Het lukte Daniel Coyle bijna om met de KWPN'er Farrel VDL (v. Cardento) Mändli's tijd te verbeteren, de Ier bleef op twee tiende steken.

Zes combinaties gingen in de barrage van de Grote Prijs van start. Beat Mändli moest de tijd zetten en dat deed de Zwitser uitstekend. Met een foutloze ronde in 37,54 seconden verzekerde Mändli zich van de zege met de Toulon-zoon Simba.

600.000 euro op WEF Sport Horse Auction

Daniel Coyle kwam het dichts bij de tijd van Mändli. De Ier klokte met de Cardento-zoon Farrel 37,77 seconden en pakte de tweede plek. Onder James Billington werd Farrel destijds zesde bij de zesjarigen op het WK in Lanaken. Een jaar later was de Cardento-zoon het duurste paard op de WEF Sport Horse Auction in Wellington. Hij werd voor 600.000 euro verkocht. Coyle was zeer tevreden met het resultaat, het paard had nog niet eerder op dit niveau gesprongen. “Hij heeft ons echt bewezen dat hij in staat is om dit niveau te springen. Er staat ons nog meer goeds te wachten”, aldus de Ier.

Foster met zoon Zirocco Blue VDL

Achter Coyle werd Tiffany Foster derde. Ook de Canadese zat in het zadel van een KWPN’er, namelijk Donjo. Op de zoon van Zirocco Blue VDL bleef Foster foutloos en was zeven seconden langzamer dan de winnaar. Afgelopen jaar was het paar al een keer tweede in de 4* Grand Prix van Samorin.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht/Horses.nl