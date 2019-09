Wolf staat sterk haar ‘mannetje’ in YH 1.45m finale, Jochems in top vijf 1.45m 5*

Vanochtend stond in Waregem de finale voor de jonge paarden over een hoogte van 1.45m op het programma. Annette Wolf presteerde hierin sterk mee in een klassement gedomineerd door ruiters uit de top 100 van de Longines Ranking. Dominique Hendrickx hield de overwinning in eigen land voor Michael Jung, Steve Guerdat en onze landgenote Wolf. Kevin Jochems eindigde in de top vijf van de CSI5* 1.45m rubriek, en Ivo Biessen en Ruben Romp pakten een topklassering in de 2* 1.40m proef.

Acht van de 32 combinaties hielden de lei schoon en plaatsten zich voor de barrage. Dominique Hendrickx kwam uiteindelijk als snelste uit de bus. De Belg stuurde zijn Cheilane de Blondel (v.Nonstop) zeer snel rond in 35,98 en daar kwam geen van zijn concullega’s bij in de buurt. Michael Jung moest meer dan twee seconden toegeven op Hendrickx. Jung klokte met Zandro de Laubry Z (v.Zandor) 38,14 en moest genoegen nemen met de tweede plaats voor Steve Guerdat en Gelice de Fremis (v.Zirocco Blue). Guerdat finishte met de schimmelmerrie, die de ruiter sinds augustus onder het zadel heeft, rond in 40,17 en werd derde.

Knappe vierde plaats

Annette Wolf was goed voor het beste Nederlandse resultaat. De amazone reed Hatzidee PR (v.Spartacus TN), die zijn debuut in het 1.45m maakte, en noteerde in de barrage een foutloze ronde in 40,17. Hiermee nestelde Wolf zich op een knappe vierde plaats tussen een aantal van ’s werelds beste ruiters. Jérôme Guery en Great Britain V (v.Nabab de Reve) maakten de top vijf compleet.

Jochems eveneens mooi vierde

In de 1.45m rubriek van de 5* pakte Kevin Jochems nog een topklassering. De Nederlander behaalde met Kyamant van ’t Spieveld (v.Diamant de Semilly) een mooie vierde plaats. De overwinning in de proef kwam op naam van de Canadese Kara Chad en Viva (v.Now or Never). Lauren Hough pakte een tweede prijs met Paloma (v.Canaletto S) voor Thibeau Spits die met Classic Touch DH (v.Casall) derde werd. In de 1.40m 2* rubriek werden Ivo Biessen (Cendrillon du Ruisseau Z) en Ruben Romp (Elise) nog zesde en achtste.

Uitslag YH 1.45m, 5* 1.45m en 2* 1.40m.

Bron: Horses.nl