Wout Jan van der Schans begint in Italië met vierde plek in 1.45m

Op de openingingsdag van het 3* CSI in Gorla Minore reed Wout Jan van der Schans zijn Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve) naar een vierde plaats in de 1.45m hoofdrubriek. De ijzersterk rijdende Laura Renwick won de proef op de KWPN'er Dublin V (v. Vigaro). Even daarvoor had Renwick ook al de 1.35m-proef gewonnen met een andere KWPN'er, Galerius (v. Diamant de Semilly).

De hoofdrubriek van de donderdag was een Tabel A direct op tijd over 1.45m. 29 van de 77 deelnemers hielden de lei helemaal schoon. Als het op snelheid aankomt is Laura Renwick nauwelijks te kloppen. De Britse was reed met de Vigaro-zoon Dublin V een snelle ronde en finishte in de winnende tijd van 65,75 seconden.

Ook Kersten in de prijzen

Op bijna een seconde volgde Christian Fioravanti die in eigen huis op My Boy Z (v. Mylord Carthago) 66,50 seconden realiseerde. Renwicks landgenote Emily Mason klokte 66,90 seconden met Escorial K (v. Chacco’s Son) en werd derde. Wour Jan van der Schans stuurde de elfjarige Forlan van de Sprengenberg, gefokt door A.J. Hassing, rond in 67,52 seconden en werd vierde. Ook Niels Kersten pakte prijzengeld mee door met Fiwalda (v. Amadeus) elfde te worden.

Tweede zege Renwick

In het 1.35m Twee Fasen won Laura Renwick ook, nu met de door Stoeterij het Maalwater gefokte Galerius. Het duo was foutloos over de beide fases en reed een tijd van 24,68 seconden. Sara Vingralkova werd eerste in de tweede groep met de Lando-zoon Oscar des Fontaines in 25,24 seconden. In de grote rubriek kwamen ruim 140 ruiters aan de start. De meeste Oranje ruiters reden dubbel nul, maar kwamen niet in de prijzen.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl