Wout-Jan van der Schans en Iris Michels één en twee in rankingproef Opglabbeek

De vrijdag in Opglabbeek werd afgesloten met een 1,45m-rubriek die meetelde voor de FEI wereldranglijst. Wout-Jan van der Schans en Iris Michels maakten er een mooie strijd van in de barrage. Van der Schans won met de KWPN'er Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve) in 39,60 seconden. Michels was op Bugano de l'Abbaye (v. Ugano Sitte) slechts 0,17 seconden langzamer en werd tweede.

Veertien combinaties gingen in de barrage van de hoofdrubriek van start. Arne van Heel moest het spits afbijten en kreeg met Deikira (v. Diarado) een fout in de dubbel. met de vier strafpunten werd hij uiteindelijk achtste. Twee combinaties was het de beurt aan Iris Michels. Ze reed een zeer goede ronde met de tienjarige Bugano de l’Abbaye en klokte 39,77 seconden, een dikke vijf seconden sneller dan Katja Haep die even daarvoor met Chupalina 2 (v. Clarimo) foutloos was in 45,28.

Iris Michels hield de leiding in handen tot aan de voorlaatste ruiter, Wout-Jan van der Schans. Van der Schans liet de elfjarige hengst Forlan van de Sprengenberg snel en vloeiend over de hindernissen. Hij finishte in 39,60 seconden en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen. Michels werd dus tweede gevolgd door de Belgen Nico Baerts met Mowgli du Sasiana (v. Emerald) en Katja Haep met Chupalina 2. Johnny Pals was de vierde Nederlander in de barrage. Hij was de snelste met de Conthargos-dochter Carlotta (38,92 seconden), maar moest 16 strafpunten incasseren.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl