Wout-Jan van der Schans en John Steeghs in top vijf 2* 1,45m Kronenberg

Wout-Jan van der Schans is goed opdreef met zijn paarden in Kronenberg. Na twee eerste en een tweede plaats eerder deze week, voegde hij er gisteravond een derde plaats in de 1,45m kwalificatie voor de Grote Prijs aan toe. Dat deed hij op de KWPN-hengst Jager (v. Numero Uno). Christan Ahlmann won de proef overtuigend met Otterongo Alpha Z (v. Darco). John Steeghs stuurde Gomez (v. Eldorado van de Zeshoek) naar de vierde plek.

In het veld van 22 deelnemers in de 1,45m-rubriek direct op tijd, reden acht combinaties een foutloze ronde. Halverwege de proef pakte Wout-Jan van de Schans de leiding met de KWPN-hengst Jager waarmee hij donderdag al een keer tweede werd. Van der Schans klokte een tijd van 60,23 seconden, maar die tijd werd direct na hem verbeterd door Balázs Krucsó. De Hongaar dook met Caja 38 (v. Cornado NRW) onder de 60 seconden en na de leiding over met 59,77 seconden.

Toch was het niet veel later dat Christian Ahlmann een nog wat snellere weg koos op de Darco-zoon Otterongo Alpha Z en 58,91 seconden op het scorebord zette. De Duitser won de proef voor Krucsó en Van der Schans. Ook John Steeghs kon daar geen verandering in brengen. Hij kwam met Gomez rond in een tijd van 62,74 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

bron Horses.nl