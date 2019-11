Wout-Jan van der Schans net naast het podium in Rankingproef Oliva

In de 1.45m Grote Prijs kwalificatie viel Wout-Jan van der Schans net naast het podium. De Nederlander moest Harold Boisset, die gisteren ook al eerste en tweede werd, Lance Whitehouse en Omer Karaevli voor zich dulden in de prijsuitreiking. Patrick van der Schans eindigde ook bij de beste tien in de rubriek.

Gisteren bezette Harold Boisset met Katinka vh Valenberghof (v.Corland) en T’Obetty du Domaine (v.Kashmir Van Schuttershof) al de eerste en tweede plaats in Oliva en vandaag boekte de Fransman winst met Quolita Z (v.Quasimodo Z). In het twee-fasen parcours met een deelnemersveld van 100 reed Boisset razendsnel rond in 28.24 en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen. Lance Whitehouse kwam wat tekort om Boisset van zijn troon te stoten. De Brit stuurde zijn Bazento (v.Argento) foutloos rond in 29.74 en eindigde als tweede.

Top van het klassement

Omer Karaevli maakte het podium compleet. De Turk finishte met Roso au Crosnier (v.Looping d’Elle) in 29.88 en mocht als derde opstellen. Wout-Jan van der Schans zadelde, na zijn vijfde plaats van gisteren met Forlan Van De Sprengenberg (v.Nabab de Reve), vandaag de KWPN’er Capetown (v.Oklund) voor de Longines Ranking-proef. De Nederlander liet de tijd stilstaan op 30.67 seconden en viel net naast het podium op een mooie vierde plaats. Efe Siyahi en KWPN’er Eline Maria M (v.Diamant de Semilly) waren de hekkensluiters van de top vijf. Patrick van der Schans eindigde met zijn KWPN’er Graniet ES (v.Flamenco Desemilly) als negende met een tijd van 34.13 seconden.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl