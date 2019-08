Wout-Jan van der Schans net naast podium Sentower Park

Wout-Jan van der Schans is zijn internationale weekend in Opglabbeek goed begonnen. De Nederlander eindigde met twee paarden in de top tien van de 3* 1.40m proef vanavond. Ook Lisa Bongers en Piet Raijmakers Jr eindigden in de top van het klassement.

De 3* 1.40m rubriek werd door het groot aantal deelnemers door tweeën gedeeld. De top vier van groep 1 waren alleen KWPN’ers. De winnaar van groep 1 was Ibrahim Hani Bisharat met de KWPN’er Getric van Beek (v.Fantomas de Muze), opgeleid tot 1.30m niveau door Arnold Boerekamps. In het twee-fasen parcours reed de Jordaniër razendsnel rond in 32,50 en pakte de winst. Richard Barton eindigde als tweede in groep 1. In het zadel van het fokproduct van K. Schaftenaar, de KWPN’er Donata (v.Ukato) klokte de Brit 33,28 en mocht achter Bisharat plaatsnemen. Stamboekgenoot Crandessa (v.Tangelo vd Zuuthoeve), gefokt door G. Kempers uit Hengelo, werd met de Italiaan Luca Coata derde en stootte Wout-Jan van der Schans met de achtjarige A S Bombay (v.Diamant de Semilly) van het podium af. De Nederlander eindigde als vierde en met zijn andere troef Graniet ES (v.Flamenco Desemilly) werd van der Schans achtste. Lisa Bongers en Donbalian (v.Carthino Z) pakten nog een elfde prijs mee.

Groep 2

In de tweede groep was Wilm Vermeir de grote overwinnaar. De Belg reed met Joyride S (v.Toulon) een tijd van 33,12 en liet daarmee de concurrentie achter zich. Santiago Nuñez Riva en Luanco (v.L’Esprit) kwamen binnen in een tijd van 33,47 en werden tweede. Nikolaj Hein Ruus stuurde zijn Vahinee Semilly (v.Mylord Carthago), voorheen gereden door Jeroen Broek, rond in 34,13 en eindigde als derde. Piet Raijmakers Jr en Van Schijndel’s Gladstone (v.Grison vd Bisschop) zetten een tijd neer van 36,17 en namen nog een zevende prijs mee.

Bron: Horses.nl