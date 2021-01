Wout Jan van der Schans vierde in Oliva

Op de Mediterrenean Equistrean Tour in Spanje werden vandaag een aantal Gold en Silver rubrieken afgewerkt. In het 1m40 in Oliva reed Wout Jan van der Schans naar de vierde plaats met de elfjarige KWPN-hengst Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve). De rubriek direct op tijd werd gewonnen door Gerrit Nieberg uit Duitsland met Quibelle de La Coeur (v. Quincy Jones).