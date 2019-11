Wout-Jan van der Schans vijfde in GP kwalificatie Oliva

In een overvolle 1,45m kwalificatieproef voor de Grote Prijs in Oliva wist Wout-Jan van der Schans gisteren een mooie vijfde plaats te halen met de negenjarige Nabab de Reve-zoon Forlan Van De Sprengenberg. De KWPN'er bleef foutloos in een tijd van 69,82 seconden. Harold Boisset domineerde de rubriek, de Fransman werd eerste en tweede.

Ruim 100 ruiters gingen in de kwalificatierubriek, een Tabel A direct op tijd, van start. Harold Boisset zette met zijn twee paarden de toon. Hij won op de BWP’er Katinka vh Valenberghof (Corland x Montender) in de zeer snelle tijd van 64,98 seconden. Met T’Obetty du Domaine (Kashmir Van Schuttershof x Diams du Grasset) was de Fransman ruim twee seconden langzamer, maar de foutloze ronde in 67,17 seconden was goed genoeg voor de tweede plaats.

Wout-Jan van der Schans reed een sterke ronde met de negenjarige Forlan Van De Sprengenberg en finishte foutloos in 69,82 seconden. De zoon van Nabab de Reve heeft nog niet veel op deze hoogte gesprongen. Van der Schans nam in februari de teugels over van Isabelle Boon. Met de hengst was hij direct succesvol op 1*-niveau met onder andere een derde plaats in de 1* Grand Prix in Arnhem. Ook in Zwolle liep de combinatie de nodige foutloze rondjes over 1,40m. Nu dus een mooie vijfde plaats in Oliva.

Jamie Wingrove en Anthony Condon moest Van der Schans nog voor zich dulden. Wingrove werd derde op de negenjarige KWPN-merrie Flow (Sam R. x Epilot) in 68 seconden. Amper een seconde langzamer (68,83) was Condon met SFS Aristio (Arko III x Voltaire) en werd vierde.

