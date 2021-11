Wout-Jan van der Schans weer in top klassement 1,45m

Net als vrijdagavond was er weer een topklassering voor Wout-Jan van der Schans in het 1,45m in Opglabbeek. Het werd gisteravond geen eerste plek maar een tweede en nu met de merrie Haretto (v. Diamant de Semilly). In de barrage moest Van der Schans de Duitser Lennert Hauschild op Chengdu (v. Calido I) voor laten gaan.

Wout-Jan van der Schans moest als vierde van start in de acht man sterke barrage. De Fransen Axelle Borel met Sircinq (v. Lord Calando) en Aurore Christen op Tregor de La Haie (v. Diamant de Semilly) waren al foutloos gebleven. Van der Schans dook met de negenjarige merrie Haretto een halve seconde onder de tijd van Borel en nestelde zich met een tijd van 36,85 seconden op de eerste plaats.

Het was de laatste ruiter in de barrage die het feest van Van der Schans verpeste. Lennart Hauschild bleek op de meet toch meer dan een seconde sneller met de Calido nakomeling Chengdu. De Duitser finishte in 35,78 seconden en pakte de winst.

Johnny Pals mocht met de Holsteiner merrie Cukuta (v. Carthago) als twaalfde opstellen in de prijsuitreiking. Pals had in het basisparcours een balk, maar was een van de snelste vierfouters.

Bron Horses.nl