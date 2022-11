Wulschner wint in Lier, Jochems derde

In de Stephex Arena in Lier won de Duitse ruiter Benjamin Wulschner zondagmiddag de Grote Prijs van Lier over 1,45 m. Met Prieure (v. Perigieux) bleef hij Abdel Saïd met Goldenstar (v. Bacardi VDL) net voor. De derde prijs was voor Kevin Jochems met Shanroe Peeters (v. Dallas VDL). De achtjarige Iersgefokte ruin kwam 63/100 na de winnaar over de eindstreep.