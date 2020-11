Wulschners Tyson overleden in parcours door aorta-breuk

Het hoofdnummer van de donderdag op het CSI in Opglabbeek eindigde voor Benjamin Wulschner in een nachtmerrie. De Duitser verloor in het parcours zijn twaalfjarige Holsteiner Tyson (v. Colman). De vermoedelijke doodsoorzaak is een breuk in de aorta. Autopsie moet uitwijzen of dat zo is.

Benjamin Wulschner had de Colman-zoon Tyson nog maar kort op stal. Eind augustus had hij de teugels overgenomen van Tim Hoster. Hoster was vorig jaar onder meer tiende in de 3* GP van Donaueschingen. Begin oktober had Wulschner zijn internationale debuut met de twaalfjarige ruin in Riesenbeck.

Op Facebook schrijft Wulschner: “Je was een eerlijke partner die altijd voor me vocht! We hadden nog veel samen te doen, maar vandaag eindigde onze reis samen plotseling met een tragisch ongeluk.”

Bron Spring-reiter.de/Facebook