Yannick Janssen van Grunsven boekt GP overwinning in Chevenez

Yannick Janssen van Grunsven schreef vanmiddag de pony Grand Prix van Chevenez op zijn naam en voegt daarmee na de GP van Le Mans in juli zijn tweede internationale Grand Prix overwinning toe aan zijn palmares. De jonge van Grunsven telg hield in de 12-koppige barrage het hoofd koel en snelde naar de winst. Fleur Holleman en Logan Fiechter eindigden ook mooi in de top van het klassement.

Janssen van Grunsven stuurde zijn pony Fantasia razendsnel rond in de barrage. Onder zijn tijd van 36.16 seconden wist niemand onder te duiken en zo pakte de 14-jarige ruiter zijn tweede internationale Grote Prijs. De Ierse Orla Duffy kwam met Atlanta nog het dichtst in de buurt van de Nederlander. Duffy klokte 36.41, maar moest in Janssen van Grunsven toch haar meerdere erkennen en mocht als tweede opstellen in de prijsuitreiking.

Top van het klassement

De Duitse Eva Kunkel maakte het podium compleet. De amazone stuurde Magic’s Boy ST rond in 36.70 seconden en pakte de derde prijs. Ook Fleur Holleman en Logan Fiechter plaatsten zich voor de barrage. Holleman had Bora Bora gezadeld voor de Grote Prijs en reed in de barrage een tijd van 38.62, waarmee de amazone als zesde eindigde. Fiechter deed er net iets langer over met Minerva for Play en werd met 40.04 zevende.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl/Facebook