Yannick Janssen van Grunsven tweede in Junioren GP Lier

In de 1.40m Junioren Grand Prix van Lier was Yannick Janssen van Grunsven zeer succesvol. De jonge ruiter plaatste zich voor de barrage en mocht uiteindelijk als tweede opstellen in de prijsuitreiking. De overwinning viel in de Belgische handen van Bart Jay Junior Vandecasteele en de Tsjechische Valentyna Kukova werd derde.

Het basisparcours van de Grote Prijs bleek nog een behoorlijke zware opgave. Er waren slechts drie combinaties die de nul op het scorebord wisten te houden en hier was Yannick Janssen van Grunsven er één van. De Nederlander reed met de KWPN’er Darwin DDL (v.Quantum), gefokt door C.A. Dekkers, een foutloze barrage ronde in 50.21 seconden en werd hiermee tweede. Bart Jay Junior Vandecasteele stuurde Mac Jack Courtier (v.Indoctro) wat sneller rond in 45.62 seconden en nam de overwinning mee naar huis. De Tsjechische Valentyna Kukova en Cool Scendy (v.Scendix) maakten de top drie compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl