Yannick Janssen van Grunsven: ‘We zijn goed op dreef’

CSI Ommen heeft een stormachtige aftrap van het concours doorstaan. Stevige windvlagen gooiden hier en daar een hindernis om, paarden en ruiters liepen een nat pak op, maar opgeven kwam niet in het woordenboek voor. En zo wonnen Yannick Janssen van Grunsven en Madée Schuttenveld de eerste internationale rubrieken voor de CSI1* deelnemers.

Een beetje geluk had Yannick Janssen van Grunsven wel, bekent de 18-jarige winnaar van de 1.30m Kippers Voeders Prijs met maar liefst 86 deelnemers. “Toen ik in de ring moest was het rustig weer. Gelukkig maar, want m’n paard is soms best wel een rare en heel schieterig van zichzelf.” De 15-jarige Darwin DDL (v. Quantum) deed waar hij de laatste tijd heel goed in is: foutloos springen op hoge snelheid.

‘Goed voor de motivatie’

In Gorle Minore, Italië, in maart wonnen Yannick Janssen van Grunsven en Darwin DDL al een rubriek en waren ze twee keer derde. In Lier in april werden ze twee keer tweede en vorige week in Zuidwolde was er een tweede en derde prijs. “We zijn goed op dreef. Maar ik werd er ondertussen al mee gejend, dat ik ‘nooit een proef won’”, lacht de zoon van Sjef Janssen en Anky van Grunsven. Daar heeft hij nu mee afgerekend met zijn routinier Darwin DDL. “Ja, we zijn goed op elkaar ingespeeld. Ik start hem niet meer in de hogere rubrieken. Hij presteert heel goed op 1.30m niveau. Goed voor de motivatie, als je paarden mee op concours hebt die vooraan mee kunnen lopen.”

Leerjaar

De bedrijfskunde-student uit Erp rijdt dit weekend alleen in de CSI1* reeks op 1.30m en 1.35m niveau mee met twee paarden. “Ik had graag willen meerijden in de 3* tour, maar daar was geen plek. Ondanks dat ging ik hier toch graag weer heen. Wie weet als ik volgend jaar hoger op de wereldranking sta, dat ik dan mee kan doen met m’n beste paard. Die heeft z’n rust ook wel verdiend hoor. Ik ben aan m’n Young Riders jaar begonnen, toch een leerjaar voor me, al gaat het beter dan verwacht. We waren derde in de 1.45m Nations Cup in Zuidwolde en ik mocht onverwacht in de landenwedstrijd in Hagen meerijden, waar ik veel van geleerd heb.”

Bron Persbericht CSI Ommen