Yannick Janssen van Grunsven wint Peelbergen kampioenschap pony’s

Met Fantasia (v. For Kids Only) won Yannick Janssen van Grunsven vanavond het Peelbergen springkampioenschap voor pony's. Met twee foutloze omlopen, één balk in de laatste ronde en een snelle tijd kwam Van Grunsven bovenaan uit. Het reservekampioenschap was voor Siebe Leemans, die de NRPS-merrie Orchid's Lonette (v. Kanshebber) reed. Het brons in dit kampioenschap ging naar Logan Fiechter met Fun Vicky T (v. For Next Generation).