Yoni van Santvoort komt fractie te kort voor zege in 1.40m Boels Prize Rotterdam

De veertienjarige juniore Yoni van Santvoort stuurde de KWPN’er Hyaliet foutloos over het 1,40m-parcours in een tijd van 44,08 seconden. De amazone nam de zoon van Back Gammon in december vorig jaar over van Caroline Müller en heeft al de nodige nulrondjes met de KWPN’er gereden. IN Rotterdam was het net niet genoeg voor de zege. Die ging naar Eugenio Garza Perez met de Chacco-Blue-dochter Chalouries PS. De Mexicaan kwam in 43,41 seconden over de finish.

Adam Pisarik werd derde op Obilix v/h Stuyvenberghof (v. Galisco van Paemel). De Tsjech was de derde en laatste foutloze in de proef, zijn eindtijd was 45,31 seconden. Elize van de Mheen was met Kes TN (v. Comme Il Faut) de snelste vierfouter en kwam daarmee op de vijfde plaats.

Bron Horses.nl