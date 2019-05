Young Riders tweede in Wierden; Steeghs: ‘Het hele team heeft strijd geleverd’

Geen thuisoverwinning tijdens de drie landenwedstrijden op het Dutch Youngster Festival in Wierden. Na een derde plek voor het ponyteam en een tweede plaats voor de junioren, sloten de Young Riders gisteren ook af met een tweede plaats. De Duitsers wonnen de landenwedstrijd, de Denen werden derde. Bondscoach Luc Steeghs reageerde na de tweede plaats van de Young Riders: "Het hele team heeft strijd geleverd."

Heel goed paardrijden werd gisteravond beloond in de landenwedstrijd voor Young Riders. Parcoursbouwer Louis Konickx had een technisch hoogstaand parcours op 1.45m hoogte opgesteld. Wie aan al zijn vragen voldeed, kwam met een goed resultaat aan de finish. Wie een antwoord miste, kreeg een paal aan de grond. Met een nulscore gingen de Duitsers na de eerste omloop direct aan de leiding om deze niet meer af te staan, ook al rolden ook bij hen de balken uit de lepels in de tweede manche. Het Nederlands team werd nog net voordat het donker werd tweede, voor Denemarken.

Geen dubbele nulrondes

Niemand slaagde erin om twee foutloze omlopen neer te zetten, al kwam de Duitse Zoe Osterhoff daar dicht in de buurt met een 0/1-score met Chacenny (v. Chacco Blue). Ze hebben ook al voor hetere vuren gestaan, aangezien ze twee jaar geleden al op 1.60m niveau debuteerden. Contagia (v. Contagio) van Julius Reinacher kwam op 0/9 strafpunten uit. De twee nieuwe paarden in het Duitse team: de achtjarige Alphajet DB (v. Arpeggio) onder Philipp Schulze Tophoff en Brillant du Rouet (v. Balou du Rouet) met Enno Klaphake, brachten het er positief vanaf met respectievelijk 0/4 en 4/8.

‘Team met zeer ervaren ruiters’

De Duitse bondscoach Peter Teeuwen was tevreden. “Ik heb hier een heel fijn team met zeer ervaren ruiters. We hebben geprobeerd om de ‘tweede’ paarden van Philipp en Enno de kwalificatie voor het EK te laten behalen, zodat we ze kunnen inzetten als hun nummer één paarden niet fit zijn. Ze hebben het druk gehad, want afgelopen weekend was er een groot nationaal concours in Warendorf voor de beste jeugdruiters uit Duitsland. Daar hebben ze ook al op 1.45/1.50m niveau moeten springen en nu, vijf dagen later, opnieuw. Binnenkort zal ik de EK-teams bekend maken. Het gaat spannend worden, want de Young Riders groep in Duitsland is heel groot en we beschikken over fantastische paarden. Een luxe positie”, vertelt Peter Teeuwen.

‘Ik maakte een rijfout’

In de tweede omloop werd het klassement stevig opgeschud bij de andere landen. Engeland, dat bij de pony’s en junioren won, kelderde met 32 strafpunten van de tweede naar de vijfde plaats. Nederland klom juist op naar de tweede positie. Lars Kuster op Alanix Hero Z (v. Aganix du Seigneur) reed 9/6, Lars Kersten op Dobbey (v. Zirocco Blue) scoorde 4/0 en Bas Moerings kwam met landenwedstrijddebutant Fosther (v. Vigo d’Arsouilles) uit op 0/4. Sanne Thijssen was zichtbaar ontevreden over haar rondes met Carinja (v. For Fashion). De scherpe merrie raakt het hout zelden aan, maar liet haar in beide omlopen een keer zitten. “Ik maakte een rijfout naar de laatste hindernis in de slotronde. Nam haar veel te veel terug, maar ik had gehoopt dat ze me zou helpen”, moppert de fanatieke amazone.

‘Helaas niet gewonnen’

“Ja, dat viel helaas wat tegen”, sluit bondscoach Luc Steeghs aan. “Het hele team heeft strijd geleverd. Lars Kersten reed echt heel sterk. Bas Moerings opende heel sterk met een foutloze rit. Lars Kuster had de pech dat hij wat in z’n oog kreeg in de eerste omloop. Helaas niet gewonnen, maar er was wel goede sport. Complimenten ook naar parcoursbouwer Louis Konickx. Het is voor de ruiters fijn om met het oog op het EK alvast in aanraking te komen met zijn parcoursen en andersom zal dat ook gelden. Louis zoekt het duidelijk niet zozeer in de hoogte, maar in het technische. Dat zou in ons voordeel moeten zijn, want Nederland is sterk in technisch rijden. Maar dat is Duitsland ook.”

