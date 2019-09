Yuri Mansurs Grand Prix-paard Vitiki weer terug: ‘Hij voelt beter dan ooit’

Op het CHIO in Aken in 2018 kwam Yuri Mansurs Grand Prix-paard Vitiki ten val en raakte zwaar geblesseerd. De zoon van Valentino bleek een breuk in zijn kootbeen te hebben en werd daaraan succesvol geopereerd. Dit voorjaar kwam de elfjarige vos weer onder het zadel. In St. Tropez liep Vitiki weer zijn eerste proef onder Mansur.

In Aken sloeg zaterdags het noodlot toes. Met de Valentino-zoon Vitiki behaalde Yuri Mansur de barrage in de Turkish Airline-prijs, maar het paard kwam daarin ten val en brak zijn kootbeen. Na een succesvolle operatie waarin het bot met schroeven werd gestabiliseerd, volgde de lange, maar voorspoedige revalidatie.

‘Beter dan voorheen’

Yuri Mansur koos St. Tropez uit om zijn Vitiki weer in de wedstrijdring terug te brengen. Hij sprong twee keer foutloos in een 1,20m-rubriek. De Braziliaanse springruiter was blij met de rentree: Hij voelt zich nog beter dan voorheen.”

Ook Babylotte terug

Niet alleen bracht Mansur Vitiki terug in de ring, ook zijn topmerrie Babylotte (v. Dollar du Murier) kwam weer in actie in Zuid Frankrijk. De dertienjarige KWPN-merrie liep haat laatste wedstrijd in Praag afgelopen winter en bleef daarna door een peesblessure lange tijd aan de kant.

Olympische Spelen

Aan Horse&Hound vertelde Mansur over de terugkeer van zijn paarden: “De Olympische Spelen in Tokio is wel het doel voor zowel Vitiki als Babylotte – als Vitiki daar zou komen, zou het echt het meest verbazingwekkende verhaal zijn. Ik weet dat het misschien niet realistisch is, maar ik geloof echt dat het kan gebeuren.”

