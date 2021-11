Yuri Mansurs Ibelle ASK overleden

Op zijn Facebookpagina maakte Yuri Mansur gisteren bekend dat zijn 1,60m-paard Ibelle ASK (v. Verdi TN) is overleden. Met de merrie sprong Mansur in september nog op het CHIO Aken, maar kort daarna ging ze naar haar eigenaren in Denemarken om van haar pensioen te genieten. Nu is de merrie op dertienjarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is onbekend.

De Verdi-dochter Ibelle werd in België geboren bij Dirk Cox. In 2014 maakte ze haar internationale debuut onder de Est Umas Raag. Raag reed met Ibelle het EK in Gothenburg (2017) en de wereldbekerfinale in Parijs in 2018. Daarna kwam de merrie in handen van Yuri Mansur die in hetzelfde jaar met haar deelnam aan de wereldruiterspelen in Tryon.

Ook dit jaar liep het paar nog enkele top tien klasseringen, zoals twee vijfde plaatsen op de LGCT wedstrijd in Londen.

‘Chagrijnige gezicht’

Op Facebook zegt Mansur: “Ze had een prachtig moment in Aken – de laatste grote show waar ze heen ging. Heel ons team was dol op haar, en ze heeft me heel veel gebracht, ze heeft het beste van zichzelf gegeven! Ik miste haar chagrijnige gezicht al op stal na haar vertrek… maar nu, na dit nieuws, voel ik me echt verdrietig om haar en om de gedachte dat ze weg is.”

Bron Facebook Yuri Mansur